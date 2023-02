Virgil van Dijk na ruim een maand blessureleed klaar voor rentree bij Liverpool

Met video Bayern München deelt eerste tik uit aan Paris Saint-Ger­main na twee afgekeurde goals Kylian Mbappé

Pas in de slotfase liet Paris Saint-Germain zien dat het nog in staat is om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Bayern München was lange tijd de bovenliggende partij, overleefde het slotstuk en kan de klus 8 maart thuis afmaken na een 0-1 zege in Parijs.