Virgil van Dijk tekent langdurig contract bij Liverpool: ‘Hier spreekt heel veel vertrouwen uit’

Hersen­schud­ding houdt Jones bij Liverpool aan de kant: ‘Protocol­len schrijven verplichte rust voor’

12 augustus Curtis Jones ontbreekt komend weekeinde bij Liverpool in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Norwich City. De middenvelder blijkt afgelopen maandag in het oefenduel met Osasuna een hersenschudding te hebben opgelopen. Hij werd al in de eerste helft gewisseld.