Vitesse probeert Matus Bero nog in te vliegen voor topduel met AS Roma

Vitesse-coach Thomas Letsch hoopt dat Matus Bero nog aansluit voor het Europese duel met AS Roma. De Slowaakse international is vanwege ziekte achtergebleven in Nederland. Voor de Arnhemse club staat een plek in de kwartfinale van de Conference League op het spel.

,,Matus is ontzettend belangrijk voor Vitesse”, doceerde Letsch op de persconferentie in Rome. ,,Hij is de motor van het team. Hij brengt enorm veel energie. Als hij inzetbaar is, vliegt hij naar Italië. En dan speelt hij ook. Hij voelde zich voor vertrek uit Nederland niet lekker. We hopen dat hij alsnog herstelt.”

Vitesse aast op een stunt in de Italiaanse hoofdstad. De Arnhemse club moet een 1-0 achterstand, vorige week opgelopen in GelreDome, wegpoetsen. ,,Het verschil is klein, dus is er altijd een kans”, zegt Letsch. ,,We zullen op jacht moeten naar een goal.”

Vitesse heeft wel geleerd van de eerste wedstrijd. Een moment van verslapping kan fataal zijn. ,,Het is zaak altijd de controle te houden”, stelt Letsch. ,,We zijn al zo ver gekomen, nu willen we er ook alles aan doen om nóg een ronde verder te komen.”

Vitesse-coach Thomas Letsch op de persconferentie in Stadio Olimpico.

Voor Bero zijn er in de selectie volop alternatieven, vindt Letsch. ,,We kunnen het middenveld neerzetten met Daan Huisman, Patrick Vroegh, Thomas Buitink en Yann Gboho. Loïs Openda kan vanuit het middenveld spelen. Opties zijn er genoeg. Maar we hebben nog even de tijd om daarover na te denken. Op de wedstrijddag kan Bero nog arriveren.”

Bij Vitesse ontbreekt Dominik Oroz. Hij is geschorst. De Kroaat wordt vervangen door Riechedly Bazoer. De zesvoudig international is volledig fit, stelt Letsch.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Buitink, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda.