Vivianne Miedema hervat na maanden blessureleed groepstraining bij Arsenal

Arsenal, waar ook Victoria Pelova speelt, mist komend seizoen deelname aan de Champions League voor vrouwen. De club uit Londen verloor zaterdag in het Zweedse Linköping in de eerste kwalificatieronde van Paris FC. Het duel eindigde in 2-2 na de reguliere speeltijd en 3-3 na de verlenging. De Françaises namen echter de strafschoppen beter: 4-2.

Oud-internationals nemen afscheid

Voormalig internationals Stefanie van der Gragt, Sari van Veenendaal en Kika van Es nemen op 26 september na de interland tegen Engeland afscheid van de Oranje-supporters. Ook oud-speelsters Marije Brummel, Kelly Zeeman en Ellen Jansen worden rond het duel bedankt voor bewezen diensten.

Van der Gragt, Van Veenendaal en Van Es lopen na de wedstrijd tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman een ereronde in het uitverkochte stadion in Utrecht.

Van der Gragt speelde haar laatste interland tijdens het afgelopen WK. Ze was in de met 2-1 verloren kwartfinale verantwoordelijk voor de 1-1. In totaal kwam Van der Gragt tot 107 interlands, waarin ze veertien keer trefzeker was. Ze is inmiddels begonnen met haar nieuwe baan als technisch manager van AZ Vrouwen.

Keepster Van Veenendaal (91 interlands) speelde haar laatste wedstrijd voor Oranje tijdens het EK van 2022. Van Es (77 interlands) zat bij de voorlopige selectie voor het afgelopen WK, maar viel af voor het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze kwam voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal in november 2022.