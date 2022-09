Vivianne Miedema vier dagen voor Ajax goud waard voor Arsenal in meest bezochte WSL-wedstrijd ooit

Vivianne Miedema en de vrouwen van Arsenal hebben een uitstekende generale repetitie beleefd voor het cruciale duel met Ajax van aanstaande woensdag. In de Londense derby werd Tottenham Hotspur met 4-0 verslagen. Vivianne Miedema was op schot en maakte de 2-0 en de 4-0 voor Arsenal in een uitverkocht Emirates Stadion.

Vorige week wonnen de voetbalsters van Arsenal ook al met 4-0 van Brighton and Hove Albion en dus is de Londense club uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De focus zal echter vooral liggen op de belangrijke wedstrijd tegen Ajax over vier dagen.

De twee ploegen staan dan in Amsterdam tegenover elkaar met een ticket voor de groepsfase van de Champions League op het spel. In Londen verraste Ajax door het sterke Arsenal op 2-2 te houden. Dat geeft de Amsterdamse vrouwen een goede uitgangspositie om deelname aan de Champions League af te dwingen, maar met Miedema in vorm moet Arsenal nog altijd als favoriet beschouwd worden.

Het duel werd bijgewoond door bijna 50.000 fans (47.367), een nieuw record in de Women Super League, want het vorige record stond op 38.262 bezoekers, ook bij de North London Derby in 2019.

