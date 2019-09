Vlap geniet tussen legendes Henry en Van Persie: ‘Dit vergeet ik nooit meer’

Vlap lacht: ,,Ik stak niet uit mezelf mijn hand op. Ik ben zelf net nieuw bij Anderlecht. Gelukkig zei Philippe Sandler (zijn ploeggenoot bij Anderlecht, red.) dat wij met z’n tweeën wel wilden. Echt bizar. Ik was altijd een ongelooflijk grote fan van Henry en nu zat ik opeens bij ‘m in de spelersbus en kleedkamer.”



Veel speeltijd kreeg Vlap overigens niet: hij kwam vlak voor tijd in het veld voor Van Persie. ,,Gewoon kijken en je mond houden – dat had ik mezelf voorgenomen. Ik hoefde niet te spelen, vond het al mooi dat ik erbij zat. Maar als je dan op het bankie zit in zo’n stadion, dan begint het toch te kriebelen. Robin van Persie kwam vlak voor tijd naar me toe, vroeg of ik nog even wilde invallen. Vond ik mooi van hem. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou meemaken. Dit vergeet ik nooit meer.”