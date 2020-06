Vliegveld Blackpool schrapt reclamevluchten na bannerincident Burnley

Achter het toestel wapperde een banner met daarop de tekst 'White Lives Matter Burnley.’ De tekst werd in Engeland alom uitgelegd als een vorm van racisme. Veel Britten spraken van een grote schande en de politie is al een onderzoek gestart. Maar het is nog steeds onduidelijk wie achter de actie zit. Het vliegveld van Blackpool controleert nooit reclameboodschappen voordat vliegtuigen opstijgen.

Burnley veroordeelde de actie al tijdens de wedstrijd ten zeerste. ,,Wij vinden dit volkomen onacceptabel. Dit past niet bij de normen en waarden die wij als club uitdragen en deze actie is volkomen misplaatst. Hopelijk komen we er snel achter wie hier verantwoordelijk voor is. Deze mensen zijn niet langer welkom bij onze wedstrijden."

De tekst die wapperde achter het vliegtuig dat boven het Etihad Stadium vloog tijdens het duel tussen Manchester City en Burnley.

Black Lives Matter

Burnley nam wel verantwoordelijkheid. ,,Wij bieden onze excuses aan aan alle betrokken bij Project Restart in de Premier League, aan de club Manchester City en aan iedereen die de actie Black Lives Matter steunt. Ook wij staan volledig achter Black Lives Matter."

Sinds de competitie in Engeland is hervat hebben alle spelers de tekst Black Lives Matter achter op hun shirt staan. Na het eerste fluitsignaal knielen alle betrokkenen om hun steun te betuigen aan de wereldwijde protestbeweging tegen racisme, naar aanleiding van de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Dat gebeurde maandag ook in Manchester.