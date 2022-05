Voetbal Kort | Chiellini vertrekt bij Juventus, Fabinho mist FA Cup-finale

‘Marokkaan­se voetbal­bond werkt aan compromis: WK met Ziyech, Mazrazoui én Halilhod­zic’

Vorige week kwam de Marokkaanse voetbalbond nog met een persbericht dat bondscoach Vahid Halilhodzic toch echt niet ontslagen zou worden. Maandag was er echter een spoedberaad met de Bosniër. Waar iedereen een ontslag had verwacht, ligt er nu een compromis op tafel. Marokko heeft volgens Marokkaanse media Halilhodzic opgelegd dat hij Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Amine Harit weer moet opnemen in zijn selectie.

11 mei