Voetbal Kort | City-speler Mendy ontkent verkrachting, Neymar vol lof over Klopp

Dick Advocaat juicht vanavond voor Van Bronck­horst: ‘Gio verdient het om mij uit de boeken te spelen’

Giovanni van Bronckhorst hoopt vanavond zijn eerste prijs als trainer van Rangers FC te winnen. De Nederlandse trainer staat met de Schotse club in de finale van de Europa League, waarin Eintracht Frankfurt vanaf 21.00 uur in Sevilla de tegenstander is.

18 mei