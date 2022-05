Voetbal Kort | FA en Everton onderzoeken gooien vuurpijl door Richarlison

PSV-coach Roger Schmidt ontkent akkoord met Benfica: ‘Dat is nog niet rond’

PSV-coach Roger Schmidt wil nog niet bevestigen dat hij komend seizoen bij Benfica aan de slag gaat. ,,Dat is nog niet rond”, zei hij in de aanloop naar het thuisduel van zondag met Willem II. ,,Ik wil ook niet over mijn toekomst praten. Ik wil met PSV zo hoog mogelijk eindigen in de eredivisie.”

29 april