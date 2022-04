Voetbal Kort | Michal Sadílek voor 2 jaar naar FC Twente, Volendam toch op Heen en Weer bij promotie

Met video Sterren PSG verslaan Feyenoord-opponent Marseille in ‘Le Classique’

Paris Saint-Germain heeft de thuiswedstrijd tegen rivaal Olympique Marseille nipt gewonnen. De koploper versloeg de nummer twee in de Ligue 1, tegenstander van Feyenoord in de halve finales van de Conference League, met 2-1 in het Parc des Princes. ‘Le Classique’ werd gekenmerkt door liefst vier afgekeurde goals, waaronder eentje van Marseille vlak voor tijd.

17 april