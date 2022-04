Voetbal Kort | NAC krijgt geld voor Sydney van Hooijdonk, FC Groningen haalt verdediger Jong Ajax

Alfred Schreuder over interesse Ajax: ‘Ook met Hoffenheim en Twente heb ik contact’

Club Brugge begint de play-offs in België zondag met een thuiswedstrijd tegen Antwerp. Maar in de persconferentie in de aanloop ging het bij de regerend landskampioen vooral ook over trainer Alfred Schreuder, die in de belangstelling staat van Ajax.

