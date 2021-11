Voetbal Kort | Nederland krijgt ‘De Goochelaar’ niet te zien, huldiging Mertens voor honderdste interland

video Donny van de Beek oogst bij United lof na korte invalbeurt: ‘We houden allemaal van hem’

Hoewel zijn invalbeurt van korte duur was, kon Donny van de Beek zichzelf eindelijk weer eens laten zien bij Manchester United. Drie minuten voor tijd viel hij in tegen Atalanta Bergamo, waarna hij een aandeel had bij de 2-2 van Cristiano Ronaldo én nog bijna zelf de 2-3 maakte. De Nederlander oogstte dan ook lof bij zijn medespelers en coach.

3 november