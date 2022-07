Voetbal Kort | Sem Steijn schiet FC Twente naar oefenzege, Ex-AZ’er Steinsson directeur Tottenham

Vluchte­ling Awer Mabil helpt Australië met rake penalty aan WK-tic­ket: ‘Ik wist dat ik zou scoren’

Awer Mabil was blij dat hij maandag een belangrijk aandeel had in het bereiken van het WK voetbal door Australië. De 26-jarige vleugelspeler van de Turkse club Kasimpasa benutte tegen Peru de zesde strafschop en zag vervolgens doelman Andrew Redmayne de beslissende penalty van Alex Valera stoppen.

14 juni