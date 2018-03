‘Voetbal op maandag snel voorbij als fans wegblijven’

Supporters van Dortmund voerden maandag actie tegen Augsburg. Velen bleven ook weg. Er waren maandag 27.000 minder toeschouwers in het stadion. ,,Als 80 procent van de Duitser er tegen is en als er in plaats van 81.000 maar 54.000 mensen naar het stadion komen, dan weet ik zeker dat het afgelopen zal zijn met voetballen op maandag’’, aldus Watzke op een symposium van London School of Economics.



De Dortmund-fans protesteerden net als eerder de Eintracht Frankfurt-aanhangers vanwege de toenemende commercialisering van het voetbal. Er werd op het symposium ook gesproken over een Europese Super League. Watzke: ,,Ik verwacht niet dat Duitse clubs mee zullen doen. Ik ben er ook niet zeker van dat Engelse club zullen deelnemen. In Zuid-Europa is de wens tot zo’n Super League wel groot. Dan heb ik het over de grote Spaanse en Italiaanse clubs.’’