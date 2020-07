Voetbal Vandaag | Atalanta jaagt op tweede plaats, Chelsea heeft CL-ticket in eigen hand

Bourne­mouth houdt hoop op Aké in degradatie­strijd: ‘Het is niet heel ernstig’

11:05 Bournemouth hoopt dat Nathan Aké dit seizoen nog in actie kan komen. De Nederlandse verdediger viel zondag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Leicester City (4-1) kort voor rust uit met een liesblessure. Aké kan woensdag niet meedoen tegen Manchester City, maar manager Eddie Howe hoopt dat de 25-jarige Hagenaar daarna wellicht toch nog van waarde kan zijn voor Bournemouth in de strijd tegen degradatie uit de Premier League.