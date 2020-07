Voetbal Vandaag | Chelsea en Leicester City strijden om derde plek, De Vrij mag geen fout maken met Inter

Wedstrijd van de dag

West Ham United - Chelsea

We mogen wel concluderen dat Chelsea goed uit de coronabreak is gekomen. De ploeg van Frank Lampard won al twee competitiewedstrijden en versloeg zondag Leicester City in de kwartfinales van de FA Cup. Bij een misstap van Leicester City, dat op bezoek gaat bij Everton, neemt Chelsea de derde plaats over van The Foxes. Makkelijk wordt het voor Chelsea echter niet, want West Ham United heeft genoeg om voor te spelen. De ploeg van David Moyes verloor namelijk de laatste twee wedstrijden en bezet slechts de zeventiende plek. Nog zorgwekkender: Bournemouth (18de) en Aston Villa (19de) verzamelden evenveel punten (27). Krijgt West Ham wat lucht of trekt Chelsea de goede lijn door? In eigen huis werd er in november nog door Chelsea verloren...



Vorige ontmoeting: Op 30 november, 0-1 voor West Ham United (Premier League).

Nederlanders: geen

TV: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Aftrap: 21.15 uur