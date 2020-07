Voetbal vandaag | Degradatiekoorts in Premier League stijgt

Premier League

In de Premier League wordt het vanavond erop of eronder voor Watford en Aston Villa. Als Watford, de nummer 17 van de Premier League, wint van Manchester City valt vrijwel zeker het doek voor Aston Villa, dat ruim twee uur later aantreedt tegen Arsenal. The Villans kunnen dan alleen met twee zeges nog in punten gelijk komen met The Hornets, maar het doelsaldo voor Watford is dan beter (-23 tegen -27). Villa zal echter alle hoop vestigen op Manchester City, zodat bij de start van het duel met Arsenal de marge nog altijd ‘slechts’ drie punten is. Watford hopt daarentegen op een schokeffect na het vertrek van manager Nigel Pearson, die zondag werd ontslagen.



• Watford - Manchester City

• Nederlanders: Daryl Janmaat (geblesseerd, Watford)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.00 uur



Aston Villa - Arsenal

• Nederlanders: Anwar El Ghazi (Aston Villa)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.30 uur