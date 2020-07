Voetbal vandaag | Gevallen Londense grootmachten mogen in derby geen fout meer maken

VideoDe bal rolt weer in veel landen. Vanwege het bomvolle programma maken we dagelijks een overzicht. Welke clubs spelen er en welke Nederlanders komen vanavond in actie in Spanje, Italië en Engeland? En waar zijn de wedstrijden te zien?

De wedstrijd van het weekeinde is Tottenham Hotspur - Arsenal, ook al gaat de North London Derby nu slechts tussen de nummers 10 en 8 van Engeland. Vorig jaar nog de trotse Champions League-finalist, nu strijdend voor de laatste kans op deelname aan een van de Europese toernooien. Dat het snel bergafwaarts kan gaan, bewijst Tottenham Hotspur. Het vergroot de druk op de wedstrijd van zondagavond half zes, wanneer eeuwige rivaal Arsenal voor het eerst in het nieuwe stadion op bezoek komt.

Sinds de hervatting won de ploeg van José Mourinho twee keer, speelde het twee keer gelijk en verloor het van concurrent Sheffield United. Wat elke wedstrijd vooral opviel, was het gebrek aan creativiteit. Donderdag kwamen ze met 0-0 nog goed weg tegen degradatiekandidaat Bournemouth.



Een afzwaaier van Erik Lamela en een opzichtige duw in de rug van Harry Kane vielen in het zuiden van Engeland nog het meest op. Mourinho schreeuwde er uiteraard moord en brand, maar kreeg geen strafschop. Kane is toch al ongelukkig sinds hij na een hamstringblessure terug is. Laatst tegen Sheffield werden drie doelpunten van hem afgekeurd. Met tot dusver dertien goals zal de topscorerstitel weer een jaar aan hem voorbijgaan.

Wie daarvoor nog wel in aanmerking komt is Pierre-Emerick Aubameyang. Met twintig goals heeft hij alleen de al 22 keer trefzekere Jamie Vardy van Leicester City voor zich. Hoewel Arsenal al langer minder presteert, doet Aubameyang Arsenal-fans weer een beetje aan vervlogen tijden denken. De laatste spits van The Gunners die twee seizoenen op een rij twintig competitiedoelpunten maakte was niemand minder dan Thierry Henry.

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang. © AP

Met de Fransman voorin was Arsenal top. Is het dan nu middelmaat? Dat ook weer niet. Ondanks twee gevoelige nederlagen na de herstart van de Premier League, lijkt Arsenal van een verloren seizoen toch nog wat te maken. Na een reeks overwinningen gloorde weer even de Champions League, maar na de 1-1 tegen Leicester City van dinsdag lijkt dat net te ver weg.

Toch lijkt Arsenal op basis van de recente prestaties – het plaatste zich tussendoor ook voor de halve finale van de FA Cup – favoriet voor de North London Derby. Toch wil Mikel Arteta daar niets van weten. ,,Vorm is geen factor in een derby”, zegt de trainer. Als voetballer speelde hij zeven keer met Arsenal tegen Spurs. In volle stadions. Nu blijft het nieuwe onderkomen van de rivaal leeg.

Quote Het wordt een rare derby Mikel Arteta Het ontbreken van publiek maakt het voor de Spurs eigenlijk alleen maar pijnlijker. Het speelt in een prachtig, maar leeg nieuw stadion. Hoofdzakelijk gefinancierd uit de eigen clubkas. Omdat het onderkomen veel duurder was dan verwacht, is de laatste jaren veel minder in de selectie geïnvesteerd dan de andere Engelse grootmachten deden.

Veelzeggend is de bijzondere constructie die voor de grootste aanwinst van dit seizoen – Giovanni Lo Celso – is opgetuigd. Hij wordt eerst van Real Betis gehuurd. Pas als Champions League-miljoenen voor 2020-2021 zeker zijn dan nemen ze hem definitief over. Kort door de bocht zit Spurs klem vanwege het dure nieuwe stadion, dat dus zondag ook nog eens leeg is.

,,Het zal niet hetzelfde zijn, het wordt een rare derby”, zegt Arteta. Waarschijnlijk niet alleen omdat er geen publiek is. De afglijdende Londense grootmachten kunnen in de strijd om Europees voetbal niet veel fouten meer maken, met na zondag nog slechts drie resterende wedstrijden. Arsenal treft daarin nog Liverpool, Manchester City en Watford.

Volledig scherm Steven Bergwijn in duel met Everton's Moise Kean. © EPA

Spurs heeft met wedstrijden tegen Newcastle United, Leicester City en Crystal Palace op papier een makkelijker programma, maar wie de ploeg van Mourinho tegen Bournemouth zag worstelen die weet wel beter. Een schot op doel zat er nog niet in. Veelzeggend voor de situatie van sterspeler Kane was dat hij meer balcontacten in zijn eigen zestienmetergebied had dan in het vijandelijke.

The Special One probeert ondertussen met verbale oorlogjes en wissels de wisselvalligheid van zijn eigen ploeg te doorbreken. Zo liet Mourinho donderdag Son en Ndombele halverwege al voor Lo Celso en Bergwijn invallen. Alles om het vonkje te laten overslaan. Spurs vat alleen maar geen vlam, zeker niet zonder de geblesseerde Dele Alli. De vraag is wie zondag de North London Derby voor ze kan laten ontbranden.

• Vorige ontmoeting, 1 september: Arsenal-Tottenham Hotspur 2-2

• Nederlanders: Steven Bergwijn en Michel Vorm (Tottenham Hotspur)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 17.30 uur

Wolverhampton Wanderers - Everton

• Vorige ontmoeting, 1 september: Everton - Wolves 3-2

• Nederlanders: Maarten Stekelenburg (Everton)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 13.00 uur



Aston Villa - Crystal Palace

• Vorige ontmoeting, 31 augustus: Crystal Palace-Aston Villa 1-0

• Nederlanders: Anwar El Ghazi (Aston Villa), Patrick van Aanholt, Jairo Riedewald (Crystal Palace)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 15.15 uur



Bournemouth - Leicester City

• Vorige ontmoeting, 31 augustus: Leicester - Bournemouth 3-1

• Nederlanders: Nathan Aké, Arnaut Danjuma Groeneveld (Bournemouth)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 20.00 uur

La Liga

RCD Espanyol - SD Eibar

• Vorige ontmoeting, 15 september: SD Eibar - RCD Espanyol 1-2

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 14.00 uur

Levante UD - Athletic Club

• Vorige ontmoeting, 10 november: Athletic Club - Levante UD 2-1

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 17.00 uur



CD Leganés - Valencia CF

• Vorige ontmoeting, 22 september: Valencia-Leganés 1-1

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.30 uur

Sevilla FC - RCD Mallorca

• Vorige ontmoeting, 21 december: Mallorca - Sevilla 0-2

• Nederlanders: Luuk de Jong (Sevilla)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 22.00 uur

Serie A

Genoa - SPAL

• Vorige ontmoeting, 25 november: SPAL - Genoa 1-1

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 17.15 uur

Udinese - Sampdoria

• Vorige ontmoeting, 24 november: Sampdoria - Udinese 2-1

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.30 uur



Cagliari - Lecce

• Vorige ontmoeting, 25 november: Lecce - Cagliari 2-2

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.30 uur



Parma - Bologna

• Vorige ontmoeting, 24 november: Bologna - Parma 2-2

• Nederlanders: Stefano Denswil, Mitchell Dijks en Jerdy Schouten (Bologna)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.30 uur



Fiorentina - Hellas Verona

• Vorige ontmoeting, 24 november: Hellas - Fiorentina 1-0

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.30 uur



Napoli - AC Milan

• Vorige ontmoeting, 23 november: Milan - Napoli 1-1

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 21.45 uur