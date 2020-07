Voetbal vandaag | Kan Real champagne koud zetten? United ruikt CL-plek

La Liga

Granada CF - Real Madrid



Gaat Granada La Liga vanavond nog spannend maken of neemt Real Madrid een voorschot op de Spaanse titel, de eerste sinds 2017? In Nuevo Los Cármenes, de thuishaven van Granada, kan de Koninklijke het Spaans kampioenschap bij een zege nauwelijks nog ontgaan. De marge met FC Barcelona loopt dan weer op tot vier punten met nog slechts twee wedstrijden op het programma. Op donderdag 16 juli kan Real de klus dan klaren in Bernabéu tegen Villarreal. Lukt dat niet, dan heeft Real nóg een kans op 19 juli in het uitduel met CD Leganés. Maar in Spanje twijfelt eigenlijk niemand er meer aan dat de formatie van Zinédine Zidane de hoofdprijs in Spanje nog laat lopen.