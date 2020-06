Voetbal Vandaag: Klaassen wil titelfeest Bayern verstoren, De Jong in actie voor Barça

Duel van de dag

Bundesliga

Werder Bremen - Bayern München

Bayern München staat op de drempel van het achtste kampioenschap op rij. In Bremen hoeft er 'slechts’ gewonnen te worden van nummer 17 Werder en de landstitel is een feit. De thuisploeg pakte afgelopen weekend dankzij Davy Klaassen belangrijke punten tegen Paderborn en heeft de strohalm gegrepen. Werder Bremen staat nu in punten gelijk met Fortuna Düsseldorf, dat op een nacompetitieplek staat en zal er dus alles aan doen om Bayern de punten afhandig te maken. Trainer Hansi Flick kan bij Bayern München in ieder geval rekenen op topscorer Robert Lewandowski en steunpilaar Thomas Müller die terugkeren van een schorsing. Al is het inzetten van de 19-jarige Nederlander Joshua Zirkzee ook een garantie voor succes in dit seizoen: in acht wedstrijden (267 daadwerkelijke minuten) scoorde hij al vier keer voor de Rekordmeister. Zo ook afgelopen weekend tegen Gladbach.