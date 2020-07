Voetbal Vandaag | Klaren Juve en De Ligt titelklus wel in eigen huis?

Tiende plek ‘Mijn Arsenal-hart doet pijn, maar de magie van de club verdwijnt nooit’

12:44 Arsenal, in Nederland ooit geliefd door sterren als Dennis Bergkamp en Robin van Persie, staat troosteloos tiende in de Premier League. Wel is de FA Cup-finale bereikt, waarin nog een ticket voor de Europa League kan worden bemachtigd. Maar structureel aanhaken bij de Engelse top wordt een gigantische klus. Oud-speler Glenn Helder (51) over de verloren magie van Arsenal. Of toch niet?