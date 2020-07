Voetbal vandaag | United jaagt op CL-plek tegen zwoegend Aston Villa

Suárez steunt zijn trainer en Griezmann

11:27 Luis Suárez snapt dat zijn trainer Quique Setién van Barcelona blijft zoeken naar een succesvolle speelwijze met Antoine Griezmann in de gelederen. ,,Dat is zijn goed recht”, zei de oud-aanvaller van onder meer Ajax. ,,De coach zoekt naar een formule die succesvol is. Dat is begrijpelijk.”