Voetbal vandaag | Zint AC Milan mét Zlatan op wraak na afstraffing in Atalanta?

Wedstrijd van de dag

Serie A

AC Milan - Atalanta

De kampioen is nog niet bekend, maar weinigen zullen nog twijfelen dat Juev er ondanks de misstap van gisteren niet alsnog mee aan de haal gaat. Ook de Champions League-plaatsen zijn vergeven (Juve, Atalanta, Inter en Lazio) en twee degradanten (Brescia en SPAL) staan ook al vast. Alleen Lecce kan met een Houdini-ontsnapping de dans nog ontspringen. En over de plekken voor de Europa League valt evenmin nog veel te zeggen, die gaan vrijwel zeker naar AS Roma, Napoli en AC Milan.



Juist die laatste club ontvangt vanavond (aftrap 21.45 uur) het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer. Het treffen in San Siro is op papier natuurlijk een heerlijke pot. Houden de Nederlanders de nog altijd topfitte en in topvorm verkerende Zlatan Ibrahimovic in toom? AC Milan heeft in elk geval wat recht te zetten. Vlak voor de komst van Zlatan naar Milaan, op 22 december, won Atalanta in het eigen Gewiss Stadium met liefst 5-0. Zint Milan, nu dus mét de Zweedse superster, op wraak?



• Vorige ontmoeting, 22 december: Atalanta - AC Milan 5-0

• Nederlanders: Marten de Roon, Hans Hateboer (Atalanta)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 21.45 uur