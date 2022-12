Voetbalclubs betaalden weer meer dan 600 miljoen dollar aan tussenpersonen bij transfers

In Qatar afwezige Donyell Malen trefzeker voor Dortmund in Azië

Donyell Malen is niet geselecteerd voor het WK voetbal in Qatar, maar de aanvaller toont zijn goede vorm bij zijn club Borussia Dortmund. De Nederlandse aanvaller was twee keer trefzeker tijdens een oefenduel met Lion City Sailors in Singapore.

24 november