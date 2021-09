Voetbalicoon Pelé verlaat voor de tweede keer intensive care: ‘Vrienden, ik lach nog iedere dag’

Een paar dagen nadat hij nog monter had laten weten dat het beter met hem ging, is Pelé vanwege een verslechterde gezondheid vrijdagochtend vroeg toch weer enkele uren opgenomen op de intensive care. De Braziliaanse voetballegende (80) verliet dinsdag nog de afdeling intensieve zorg van het Albert Einstein ziekenhuis in São Paulo.

Pelé, die nog maar zelden in het openbaar verschijnt, onderging vorige week een operatie om een tumor in de dikke darm te verwijderen. De drievoudig wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) werd twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis. De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid.

Het Albert Einstein ziekenhuis deelde vrijdag in een verklaring mee dat Pelé in de nacht van donderdag op vrijdag last kreeg van ademhalingsmoeilijkheden en daarom uitvoorzorg werd overgebracht naar de intensive care. Nadat de toestand van het Braziliaanse voetbalicoon zich had gestabiliseerd, mocht hij de afdeling intensieve zorg weer verlaten. ,,Vanuit cardiovasculair en respiratoir oogpunt is Pelé stabiel en vervolgt hij momenteel het post-operatieve herstelproces”, aldus verklaring van het ziekenhuis.

Vrijdagavond (lokale tijd) liet Pelé via zijn Instagram-account zelf weten dat zijn herstel goed verloopt. ,,Vrienden, ik herstel nog steeds heel goed. Vandaag heb ik bezoek gehad van familie en ik lach nog steeds iedere dag. Bedankt voor alle liefde die ik van jullie ontvang”, schrijft hij.

Een van die familieleden was dochter Kely Nascimento, die haar vader vrijdag bezocht in het ziekenhuis. Ook volgens haar herstelt Pelé goed van zijn operatie. ,,Hij herstelt goed en volgens verwachting. Dat beloof ik”, schreef Nascimento op Instagram, waarbij ze ook een foto van zichzelf met haar vader plaatste. ,,Het normale herstelproces voor een man van zijn leeftijd na zo’n operatie is soms twee stappen vooruit en een stap terug.” Volgens de dochter van Pelé was het voetbalicoon donderdag moe en ging hij een stapje achteruit. ,,Vandaag heeft hij weer twee stappen vooruit gezet.”

