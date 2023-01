Voetbalpodcast | 'De presentatie van Cristiano Ronaldo was een circus in het kwadraat’

Een vol stadion. Een vuurwerkshow. Een lichtshow. En dat voor een presentatie van vijftien minuten . In Saoedi-Arabië werd Cristiano Ronaldo warm onthaald. ,,Ze vieren het alsof ze Sinterklaas hebben binnengehaald”, reageert Langendorff. ,,Dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Uiteindelijk gaat dit om de organisatie van het WK 2030 . Bij die show hoort ook het toevallig lekken dat Ronaldo volgend seizoen naar Newscastle United zou kunnen als zij zich plaatsen voor de Champions League. Al denk ik dat Ronaldo daar alleen maar op de bank zit.”

Ten Hag heeft het seizoen goed hervat met vier zeges na het WK. Zijn United krijgt geen goals tegen en wint. ,,De fans zien wat Ten Hag ook weet. United heeft een spits nodig en een middenvelder die kan aanvallen en verdedigen. Maar ze hebben een betalingsachterstand op transfersommen. Dus het lijkt me lastig dat ze nu een speler gaan kopen. Dan is huren een optie, maar vaak willen die spelers ook een koopoptie voor het seizoen erop. Dat zit er bij United even niet in. Ten Hag zit wat dat betreft in een lastig pakket.”