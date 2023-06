Voetbalpodcast | 'De titel in België is een mooie revanche voor Mark van Bommel’

Het bizarre competitieslot in België , de penaltykillers in de Nederlandse play-offs, een bezoek aan de FA Cup-finale op Wembley en Peter Bosz moet de man worden bij PSV. Het zijn de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast met Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou.

,,Dit is maar weer het bewijs dat voetbal intens lelijk en intens mooi kan zijn”, begint Mossou de podcast. ,,Het ene moment haat je het als je naar de Europa League-finale kijkt en het gedrag van José Mourinho. En het andere moment kan je huilend in katzwijm vallen over hoe geweldig het is. Zoals bij de ontknoping in België.”

Van Bommel pakte in de extra tijd van het duel met Genk de landstitel af van de tegenstander. Daarmee behaalde Royal Antwerp de eerste dubbel in de clubgeschiedenis en de eerste landstitel sinds 1957. ,,Aan het begin van het seizoen was dit een totaal andere selectie. Daar heeft Van Bommel een collectief van gekneed. Een knappe prestatie van hem en Marc Overmars.”

In Eindhoven hopen ze op het ja-woord van Peter Bosz als nieuwe trainer. ,,Van Schmidt naar Van Nistelrooij naar Bosz. Ik ben dan wel benieuwd naar de voetbalvisie van PSV. Die moeten ze nog wel eens geven, want na het vertrek van Schmidt was Bosz een logische vervanger geweest. Dat ligt in dezelfde lijn. Niet na Van Nistelrooij”, zegt Mossou, die ook vertelt over de FA Cup-finale die hij bijwoonde op Wembley.

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou. © AD Video