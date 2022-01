Voetbalpodcast | ‘Manchester United is allang geen voetbalclub meer’

De Nederlandse clubs hebben hun trainingskampen in het buitenland afgebroken uit vrees voor een corona-uitbraak. Maar was het wel zo slim om überhaupt naar het buitenland te gaan? Dat bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbaldpodcast, waarin het ook gaat over het vertrek van Ed Woodward bij Manchester United.

Je kon erop wachten: coronabesmettingen bij de eredivisieclubs. In de eerste trainingsweek van 2022 was het raak. Dat verbaasde Mossou niet helemaal. ,,Voetbal is een teamsport. Je bent onderdeel van een collectief en je wordt ervoor betaald als profvoetballer. Een individu die naar Oostenrijk gaat en besmet raakt op vakantie besmet niet een heel collectief op zijn werk. Bij voetbal is dat anders. Clubs mogen best verantwoordelijkheid bij de voetballers leggen. Het is wel je vak. En als je op Instagram ziet dat al die voetballers aan het feesten zijn in het buitenland, is dat wel een beetje gek.’’

PSV en Feyenoord besloten na de eerste besmettingen niet naar het buitenland te gaan. Ajax testte iedereen vooraf en toen was er nog geen besmetting. ,,Als je iets meer had uitgezoomd, had je kunnen zien dat die voetballers overal zijn geweest behalve binnen. In Zuid-Amerika en Dubai. Ze gingen zelfs op bezoek bij die chefkok met het zout en gouden biefstukken. Wat een idioot is dat.’’

Ondanks de besmettingen is Ajax wel weer terug in Nederland. ,,Het grootste punt leek mij dat je vast komt te zitten in het buitenland na een positieve test. Maar Ajax beroept zich nu op een topsportersregeling. Een maas in de regels. Waardoor ook de besmette voetballers snel naar Nederland konden. Daar komen ze wel goed mee weg.’’

Garnalensponsor

Verder maken Verhoeff en Mossou een uitstapje naar Engeland. Daar werd bekend dat Ed Woodward na acht jaar vertrekt als voorzitter van Manchester United. Zonder titel. Zou zijn vertrek iets gaan veranderen? ,,Manchester United is allang geen voetbalclub meer. Sportief heeft geen prioriteit meer. Het gaat meer over de shirtsponsor, de chipsponsor en de garnalensponsor dan over voetbal. Die Glazers trekken die club financieel helemaal leeg. Van Gaal gaf dat in zijn tijd als trainer al aan. Onder Ferguson hadden ze nog wel goede spelers en een herkenbare speelstijl, maar dat is verwaterd.’’

