Voetbalprogramma vandaag | Kan Manchester United zich bij Spurs revancheren voor slechte serie?

Geen geld, veel tegenslag en het belletje met Suárez: dit was anderhalf jaar Koeman bij Barcelona

Veel tegenspoed, weinig geld en bakken aan drama. De soap van Ronald Koeman bij Barcelona is ten einde. In 12 hoogte- en dieptepunten kijken we terug op zijn enerverende, maar korte avontuur bij de Catalanen.

28 oktober