Voetbalwereld leeft mee met door hersenbloeding getroffen Ferguson

,,We houden Sir Alex en zijn dierbaren in onze gedachten en we zijn verenigd in onze wens dat hij goed en snel herstelt'', schreef Manchester United op Twitter. Dat bleek wel uit de reacties van vele clubs en prominenten.



,,Mijn gedachten zijn bij hem en zijn familie. Stay strong Boss'', schreef Robin van Persie op Twitter. De Feyenoorder was de grote man bij Manchester United in het laatste seizoen van Ferguson op de bank. Van Persie leidde de ploeg van de Schotse manager in 2012-2013 met 26 doelpunten naar de Engelse titel.



Dat betekende voor Ferguson zijn dertiende kampioenschap in Engeland met ManUnited. De 76-jarige Schot ging daarna met pensioen, al bleef hij als directeur en ambassadeur wel verbonden aan de club.