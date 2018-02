Volgend seizoen begint het Champions League-avondje al om 18.55 uur

'Neymar twee maanden uitgeschakeld na operatie aan voet'

12:54 Neymar is minimaal twee maanden uitgeschakeld, omdat de Braziliaan onder het mes moet. De superster van Paris St. Germain raakte zondag in het duel met Olympique Marseille geblesseerd aan zijn rechtervoet en heeft een middenvoetsbeentje gebroken. Ook raakte hij geblesseerd aan zijn enkel, maar de schade daarvan is niet bekend.