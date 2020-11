Volledig nieuwe Noorse selectie telt ineens drie debutanten uit eredivisie

De drie spelers uit de eredivisie kunnen woensdag in de Nations League tegen Oostenrijk allemaal debuteren in het nationale A-elftal. De Noorse bond heeft een volledig nieuwe selectie samengesteld voor dat duel in Wenen, na een coronabesmetting in de groep die aanvankelijk was samengesteld door bondscoach Lars Lagerbäck.

Lees ook Noorwegen stuurt wél ploeg naar Oostenrijk

De Noren zouden zondag in Boekarest tegen Roemenië voetballen, maar ze kregen op het vliegveld van Oslo van het ministerie van Volksgezondheid te horen dat ze in quarantaine moesten na een positieve test van international Omar Elabdellaoui. Het Nations Leagueduel met de Roemenen ging niet door en wordt vermoedelijk omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag voor Noorwegen, dat volop in de race is voor promotie naar de A-divisie.

Onder leiding van Leif Gunnar Smerud, normaal gesproken de bondscoach van Jong Noorwegen, gaan de Noren wel spelen tegen Oostenrijk. Bij winst in Wenen kan het land alsnog de A-divisie halen. ,,Het was zware opgave, maar we zijn blij dat de wedstrijd kan doorgaan. Niet alleen om sportieve redenen, maar ook om onze verplichtingen jegens de UEFA na te komen”, aldus de bond.

Smerud heeft onder anderen de 20-jarige jeugdinternationals Strand Larsen en Evjen opgeroepen. Ook de 25-jarige Tronstad mag zich voor het eerst bij de nationale ploeg melden.

AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø behoorde tot de Noorse selectie die nu in quarantaine zit. Zijn land- en clubgenoot Jonas Svensson meldde zich vorige week geblesseerd af voor de nationale ploeg.