Völler neemt het bij Leverkusen op voor Bosz

Bosz, vorig seizoen in Duitsland ontslagen bij Dortmund, speelt zeer aanvallend. ,,Dat is wat wij willen zien'', zegt Völler. ,,We gaan ook op deze weg verder, dat is bij ons geen enkel punt van discussie. Onze tegendoelpunten hebben ook niets met een te offensieve speelstijl te maken. Er zijn andere oorzaken.''



In de resterende wedstrijden van het seizoen is kwalificatie voor de Europa League het belangrijkste doel. ,,Dat gaat ons lukken, dat weet ik zeker'', zegt Völler.