Volop spanning in laatste speelronde: dit staat er nog op het spel in de Nations League

De Nations League nadert zijn climax. Met nog één wedstrijd voor de boeg kan het in de meeste poules nog alle kanten op. Enkele landen kennen hun lot, maar in de vier poules van de hoogste divisie heerst vooral nog onzekerheid. Wie degradeert en wie plaatst zich voor de Final Four?

Groep A1

In de poule van Oranje vond Bosnië en Herzegovina zondag zijn Waterloo. Na de nederlaag op bezoek in de Johan Cruijff Arena degradeerden de Bosniërs officieel naar poule B. Een zege op Italië woensdag kan daar niets meer aan veranderen. Het is ook direct het enige ticket dat verdeeld is. Diezelfde Italianen moeten namelijk op de laatste slotdag waken voor een duur slippertje. Een gelijkspel kan genoeg zijn, maar alleen als ook Polen en het Nederlands elftal in evenwicht blijven.

Oranje kan de groepswinst pakken bij puntenverlies van Italië en door zelf te winnen van Polen. Als Italië verliest en Oranje gelijkspeelt, komen beide landen op negen punten. Dan is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Dat zou slecht nieuws betekenen voor Nederland, na de nederlaag in Bergamo en het gelijkspel in Amsterdam.

Final Four: nnb

Kandidaten: Italië, Nederland en Polen

Degradant: Bosnië en Herzegovina

Groep A2

Net als in de EK-kwalificatie denderen de Belgen ook in de Nations League over bijna alle tegenstanders heen. Bijna inderdaad, want door de nederlaag vorige maand in Engeland zou het op de laatste speeldag alsnog naast een ticket voor de eindfase kunnen grijpen. Woensdagavond heeft België aan een punt tegen Denemarken genoeg om zich te verzekeren van een plek in de Final Four. Daar komt Engeland in ieder geval niet meer voor in aanmerking. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate incasseerde gisteravond een fatale klap tegen België (2-0).

Voor degradatie hoeven The Three Lions in ieder geval niet meer te vrezen. Dat is namelijk het lot van IJsland, dat afdaalt naar niveau B. De EK-sensatie van 2016 heeft alle vijf de Nations League-duels verloren en kwam pas driemaal tot scoren. Tegen Engeland staat woensdag alleen de eer op het spel.

Final Four: nnb.

Kandidaten: België en Denemarken

Degradant: IJsland

Groep A3

Frankrijk is door de 0-1 overwinning op Portugal van afgelopen zaterdag het eerste land dat een plek bij de laatste vier verdiende. De Portugezen kunnen morgen nog hooguit in punten gelijk komen met de regerend wereldkampioen, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van Les Bleus. De ploeg van Didier Deschamps kan morgenavond tegen Zweden alleen zijn ongeslagen status verdedigen.

Spannender is het onderin. Zweden en Kroatië staan beide op drie punten en hebben dus een goed resultaat nodig om handhaving te bewerkstelligen. Mochten beide landen na negentig minuten voetbal nog steeds op hetzelfde aantal punten staan, is het doelsaldo leidend. Zweden won namelijk met 2-1 van Kroatië, terwijl de Kroaten in de return exact het tegenovergestelde deden. Omdat ook het doelsaldo (-6) gelijk is, wacht een spectaculaire climax.

Final Four: Frankrijk

Degradant: nnb

Kandidaten: Kroatië en Zweden

Groep A4

Op voorhand de poule waar het meeste vuurwerk wordt verwacht, aangezien alles nog open ligt. Duitsland en Spanje vechten vandaag onderling uit wie groepswinnaar wordt en volgend jaar om de Nations League-trofee mag strijden. Het verschil op de ranglijst bedraagt één punt in het voordeel van Die Mannschaft, die dus aan een gelijkspel genoeg heeft. De eerste ontmoeting eindigde in een 1-1 gelijkspel. Spanje zal in ieder geval va banque moeten spelen om de Duitsers van PSV-back Philipp Max nog te kunnen passeren.

Onderin is het ook nagelbijten, al valt de beslissing vandaag nog niet. De wedstrijd Zwitserland - Oekraïne is namelijk afgelast. Omdat de selectie van Oekraïne op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern in quarantaine moet vanwege een aantal coronabesmettingen, kan het duel niet worden gespeeld.

Final Four: nnb

Kandidaten: Duitsland of Spanje

Degradant: nnb

Kandidaten: Oekraïne en Zwitserland

Promotie Tegenover de degradatie van de vier slechtst presterende landen staan de vier landenteams die de vrijgekomen plekken overnemen. Ook in de vier groepen van niveau B is het echter nog geen uitgemaakte zaak wie groepswinnaar wordt. Tot dusverre hebben Oostenrijk, Schotland en Wales de beste papieren. Bij een overwinning verzekeren zij zich van een plek op het hoogste niveau.