Volop voetbal op de buitenlandse velden: Liverpool treft Brentford

Turkse voetbalwe­reld in rouw: 27-jarige internatio­nal komt om het leven bij au­to-ongeluk

De Turkse voetbalwereld is in rouw. Ahmet Calik, een verdediger van eersteklasser Konyaspor, is op 27-jarige leeftijd omgekomen bij een auto-ongeluk. Dat bevestigt de club.

11 januari