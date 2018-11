Voor het eerst in zeven jaar andere kampioen in China

Shanghai SIPG won in de 29ste speelronde - van de 30 - van Beijing Renhe, waardoor de club niet meer te achterhalen is. Met nog één wedstrijd te spelen is het gat met Guangzhou Evergrande acht punten.



Geheel verrassend is het niet dat Shanghai SIPG, de ploeg van Vítor Pereira, kampioen is geworden. Namen als Oscar en aanvoerder Hulk verdedigen de clubkleuren. In 2012 kwam de ploeg over uit de Jia League, het tweede niveau van China. Dit jaar werd de ploeg dus voor het eerst kampioen.



Overigens kon niet heel veel publiek genieten van het kampioensfeest. Alleen 10.000 seizoenskaarthouders waren van de partij.