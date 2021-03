Voor Juve is CL naast obsessie nu ook reddingsboei

Rode Duivels willen geen oorlog met KNVB vanwege Pascal Struijk

5 maart Bondscoach Roberto Martinez neemt Pascal Struijk niet op in zijn selectie voor de komende duels van België in de WK-kwalificatie met Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. ,,Het lijkt erop dat zijn hart bij Nederland ligt”, zegt hij in de Belgische krant La Dernière Heure over de Nederlandse verdediger van Leeds United.