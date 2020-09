Voorlopig geen toeschouwers welkom bij duels in Serie A

peperdure miskoop Alexis Sánchez over keuze voor United: ‘Voelde vanaf eerste dag niet goed aan’

4 september Aanvaller Alexis Sánchez van Internazionale heeft weinig prettige herinneringen overgehouden aan zijn periode bij Manchester United. De 31-jarige Chileen ondertekende in januari 2018, vol ambitie na 3,5 jaar bij Arsenal, waar hij goed was voor 80 goals, een lucratief contract op Old Trafford. Hij kon echter onder coach José Mourinho en daarna onder diens opvolger Ole Gunnar Solskjaer de hoge verwachtingen niet waarmaken.