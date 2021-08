Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter (85) anderhalf uur verhoord: ‘Hij hoopt dat hij daarna klaar is’

Weghorst scoort Wolfsburg na blunder Van Bommel in wachtkamer: uitslui­ting in beker dreigt

12:18 De Duitse vierdeklasser Preußen Münster beslist waarschijnlijk later vandaag al of het de uitschakeling door VfL Wolfsburg in het bekertoernooi gaat aanvechten. De club verloor zondag na verlenging met 1-3, maar kwam na afloop te weten dat Mark van Bommel het toegestane aantal wissels had overschreden. ,,We gaan daar zo over praten”, reageerde een woordvoerder van Preußen Münster. ,,Het duurt nog wel een paar uur voordat we iets kunnen zeggen.”