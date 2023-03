Voormalig Oranje-spits Jimmy Floyd Hasselbaink assistent Gareth Southgate bij Engeland

De 50-jarige Hasselbaink, die in 23 interlands voor het Nederlands elftal negen doelpunten maakte, stond dinsdag op het veld met de Engelse internationals. Hasselbaink en Southgate waren enkele jaren ploeggenoten bij Middlesbrough, waarmee ze in 2006 de finale van het toernooi om de UEFA Cup (nu Europa League) bereikten.

Na zijn actieve carrière werd Hasselbaink trainer. Hij begon in België met Antwerp en had vervolgens in Engeland de clubs Burton Albion, Queens Park Rangers en Northampton Town onder zijn hoede. In september vorig jaar kwam een einde aan zijn tweede periode als trainer van Burton Albion, dat uitkomt op het derde niveau (League One).