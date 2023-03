Voormalig PSV-coach Roger Schmidt gelooft in winnen van de Champions League met Benfica

Benfica-coach Roger Schmidt denkt dat zijn ploeg in staat is om dit seizoen de Champions League te winnen. De Portugese club staat op de drempel van de kwartfinales en verdedigt dinsdag voor eigen publiek in de return tegen Club Brugge een voorsprong van 2-0.

,,Alle ploegen in de knock-outfase kunnen de Champions League winnen, maar het verschilt wel per club hoe groot die kans is”, zei Schmidt op de persconferentie. ,,De clubs met de lagere budgetten hebben een kleinere kans. En de grote teams een grotere kans. Maar alles is mogelijk, op dit niveau is niets onmogelijk. Voor een club als Benfica zou het bereiken van de kwartfinales al een grote prestatie zijn. Daar focussen we ons op. We doen het stap voor stap”, aldus de 55-jarige Duitser, die de afgelopen twee seizoenen bij PSV werkte. Onder zijn leiding wonnen de Eindhovenaren de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker.

Schmidt benadrukte dat het tweeluik met Club Brugge, de Belgische club van Noa Lang en Bjorn Meijer, nog niet beslist is. ,,Zij zullen voor hun kans willen gaan. Ze moeten minimaal twee goals maken, op een bepaald moment in de wedstrijd gaan ze dus zeker aanvallen. Het is de vraag of ze dat al direct na de aftrap doen. Club Brugge steekt niet in de beste vorm, maar ze hebben wel veel individuele kwaliteiten. Als ze een goede dag hebben, kunnen ze het ons heel moeilijk maken. We moeten ons voorbereiden op een intense wedstrijd. We willen goed voetbal laten zien en aantonen dat we het verdienen om de kwartfinales te bereiken.”

De voormalige PSV-coach kwam onlangs in het nieuws na een akkefietje met fans van Vizela. Schmidt kreeg een flesje water naar zijn hoofd, waarna hij besloot het flesje terug te gooien. Schmidt kreeg een rode kaart, tot grote hilariteit van de Vizela-fans. Schmidt was wel degene die het laatste lachte. Hij stapte met een 0-2 zege én drie punten de bus in. Iets wat hij met handgebaren ook nog even duidelijk maakte. Met zijn ene hand hield hij twee vingers in de lucht, met de andere hand maakte hij een nul.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.