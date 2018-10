Voormalig wereldkampioen Iaquinta twee jaar de cel in voor verboden wapenbezit

Cassano niet onder de indruk van Icardi

14:17 Enfant terrible Antonio Cassano vindt de prestaties van Internazionale-spits Mauro Icardi niet bijzonder. De 36-jarige oud-spits van onder meer AS Roma, Inter en het Italiaanse elftal stelt dat Icardi in zijn tijd niet tot ‘de grote jongens’ zou behoren. ,,Icardi zou in 1999 niet bij Inter aan de bak zijn gekomen”, stelt Cassano in het Italiaanse dagblad Il Secolo XIX.