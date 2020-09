Voorwaardelijke geldstraf Waasland-Beveren voor spreekkoren

Video Hoeness: Bayern loopt 50 tot 60 miljoen mis in leeg stadion

13 september Bayern München loopt 50 tot 60 miljoen euro aan inkomsten mis als het stadion dit seizoen opnieuw leeg blijft. Volgens erevoorzitter Uli Hoeness kan de rijkste club van Duitsland die klap echter wel opvangen. ,,Weer een seizoen zonder fans is niet makkelijk, maar we overleven dat wel", zei Hoeness in de voetbalshow van tv-zender Sport1.