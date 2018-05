Voorzitter AS Roma wil videoscheidsrechter in Champions League

AS Roma had niet voldoende aan een zege van 4-2 omdat de uitwedstrijd vorige week met 5-2 verloren ging. Pallotta benadrukte echter dat AS Roma twee strafschoppen was onthouden. ,,Dzeko werd door hun keeper gevloerd en Trent Alexander-Arnold maakt hands in zijn eigen strafschopgebied. Dat is niet alleen een penalty maar ook nog eens een rode kaart", mopperde hij.



,,Het is niet makkelijk om zo'n wedstrijd goed te leiden. Maar in de herhaling kunnen we allemaal goed zien wat er is gebeurd. Waarom is er dan op het hoogste niveau van de Champions League geen videoscheidsrechter?"