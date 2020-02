Voorzitter Cincinnati spreekt Jans tegen: ‘Er waren meerdere incidenten’

Berding verklaarde op een persconferentie dat Jans de afgelopen maanden een aantal keer de grenzen heeft overschreden. ,,Het gaat niet om één incident, maar om een aantal gevoelige zaken", concludeert de voorzitter na vertrouwelijke gesprekken met de spelers van de Amerikaanse voetbalclub. ,,Toen we alles op een rijtje hadden gezet, konden we niet anders dan concluderen dat er geen toekomst meer voor Ron was bij deze club."



In eerste instantie kwam naar buiten dat Jans het in de VS heel gevoelige woord 'nigger' had gebruikt in de kleedkamer. De Nederlandse trainer zou dat hebben gedaan tijdens het meezingen van een rapliedje. De Amerikaanse spelersvakbond MLSPA noemde dat verhaal vandaag, nadat Jans zijn ontslag had aangeboden, een leugen. Ook Berding wil niet zeggen wat er precies is gebeurd. Hij beroept zich op de vertrouwelijkheid van de gesprekken met de spelers. ,,Wij zijn een familieclub, een inclusieve club waarbij iedereen welkom is", zo benadrukte de voorzitter wel.