Voorzitter Real Madrid: ‘Ramos blijft de rest van z’n leven bij ons’

,,Ramos blijft de rest van z’n leven bij ons. Hij is meer dan alleen een aanvoerder”, zei Pérez, nadat de 34-jarige verdediger op het veld de kampioensbeker in ontvangst had genomen. ,,Hij heeft een groepsmentaliteit gesmeed en enorm leiderschap getoond.”

Pérez zag vanaf de vrijwel lege tribunes in het kleine Alfredo di Stefano-stadion hoe Real Madrid met de tiende competitiezege op rij, tegen Villarreal, de 34ste landstitel binnenhaalde. ,,We wilden heel graag kampioen worden en dat hebben we gedaan”, aldus de voorzitter. ,,Zinédine Zidane is de hoofdarchitect van dit succes. Ik las een bericht op Twitter waarin staat dat hij gemiddeld iedere negentien wedstrijden een prijs wint. Wat kan ik nog meer zeggen? Hij is een geschenk uit de hemel en ik hoop dat hij nog heel lang bij ons blijft.”

Real Madrid stond twee punten achter op FC Barcelona toen het seizoen in maart vanwege het coronavirus werd onderbroken. Na de hervatting won de ploeg van Zidane tien keer op rij, zes keer met één doelpunt verschil. Ramos maakte vijf van zijn tien doelpunten dit seizoen in de afgelopen weken. De captain, die al sinds 2005 voor Real speelt, ging voorop in de strijd en leidde de ‘Koninklijke’ naar de titel.

,,Iedereen heeft kunnen zien hoe sterk wij zijn. Dit kampioenschap krijgt een bijzondere plek in de geschiedenis van Real Madrid”, aldus Pérez, die met Ramos in gesprek is over contractverlenging.

Vrijdagmiddag wordt de selectie nog eens gehuldigd op het trainingscomplex van de club, in aanwezigheid van onder anderen de burgemeester van Madrid.

Volledig scherm Florentino Pérez (m) feliciteert de speler van de titel. © AFP