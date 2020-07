Voorzitter voetbalbond Bolivia overleden aan coronavirus

Record Messi voor zevende keer topscorer La Liga na galashow Barcelona tegen Alavés

8:33 Lionel Messi is weer een record rijker. De Argentijn is voor de zevende keer in totaal en voor de vierde keer op rij topscorer van La Liga geworden. Messi was met een assist en twee goals nog productief in de laatste competitiewedstrijd van de nummer twee van Spanje. Daarin werd Deportivo Alavés met 0-5 verslagen.