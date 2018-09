Vorm verdedigt doel Tottenham Hotspur tegen Watford

Anderlecht verspeelt zege in blessure­tijd

16:51 Anderlecht heeft in de strijd om de Belgische landstitel punten laten liggen tegen Antwerp. In het eigen Constant Vanden Stockstadion gaf de ploeg uit Brussel in blessuretijd een voorsprong uit handen. William Owusu bezorgde de gasten alsnog een punt: 1-1.