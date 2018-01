Vormer rekent zich niet rijk in Gouden Schoen-verkiezing

,,Ik ben bezig met de wedstrijden die er nu aankomen'', vertelt Vormer op Sporza. ,,Dat is in mijn ogen het belangrijkste. Als we opnieuw goed beginnen, wordt het een stuk gemakkelijker. Dan zien we wel wat er op 7 februari gebeurt.''



Volgens Vormer behoort hij in elk geval tot de kanshebbers. ,,Qua assists en goals zit ik goed, maar ik reken mij zeker nog niet rijk. Mocht ik winnen, zou dat fantastisch zijn."



Een uitverkiezing tot beste speler zou de kans op een mooie transfer naar het buitenland vergroten, beseft ook Vormer. ,,Dit is mijn vierde jaar bij Club Brugge. Ik zit hier heel goed en heb een uitstekende relatie met de supporters. Je weet natuurlijk nooit wat er zal gebeuren in de zomer. Ik heb het er wel vaak over met mijn vrouw. Maar soms moet je gewoon blij zijn met wat je hebt. Ik zit goed bij Club Brugge en iedereen heeft mij hier graag. Het eten is goed in België en mijn kinderen gaan hier naar school. Wat wil je nog meer? Maar goed, je weet natuurlijk nooit. In voetbal kan alles.''